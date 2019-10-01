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Мотор зазнав першої поразки в SEHA-Лізі

Сьогодні 20:42 478 0
У наступному турі SEHA-Ліги Мотор вдома зіграє проти хорватського Нексе
Мотор зазнав першої поразки в SEHA-Лізі
#Мотор, #Войводіна, #SEHA-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Запорізький Мотор в матчі четвертого туру Мотор мінімально поступився Вардару у Лізі чемпіоніви програв сербській Войводіні з рахунком 22:25.

Перший тайм Войводіна виграла з перевагою в шість м'ячів, що і зумовило результат гри. У другій половині матчу Мотору вдалося перемогти і скоротити відставання в рахунку, однак цього виявилося недостатньо для підсумкового успіху.

Таким чином, Мотор зазнав першої поразки в поточному розіграші SEHA-Ліги. Войводіна завдяки перемозі над запорожцями обійшла їх в турнірній таблиці групи А за додатковими показниками - у обох команд по дев'ять очок після чотирьох турів.

У наступному турі SEHA-Ліги Мотор вдома зіграє проти хорватського Нексе. Матч відбудеться 5 жовтня.

SEHA-Ліга. Група А. 4-й тур

1 жовтня

Войводіна (Сербія) - Мотор 25:22 (14:8)

Нагадаємо, Мотор мінімально поступився Вардару у Лізі чемпіонів

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