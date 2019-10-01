Мотор зазнав першої поразки в SEHA-Лізі

Джерело - Чемпіон.
Запорізький Мотор в матчі четвертого туру Мотор мінімально поступився Вардару у Лізі чемпіоніви програв сербській Войводіні з рахунком 22:25.
Перший тайм Войводіна виграла з перевагою в шість м'ячів, що і зумовило результат гри. У другій половині матчу Мотору вдалося перемогти і скоротити відставання в рахунку, однак цього виявилося недостатньо для підсумкового успіху.
Таким чином, Мотор зазнав першої поразки в поточному розіграші SEHA-Ліги. Войводіна завдяки перемозі над запорожцями обійшла їх в турнірній таблиці групи А за додатковими показниками - у обох команд по дев'ять очок після чотирьох турів.
У наступному турі SEHA-Ліги Мотор вдома зіграє проти хорватського Нексе. Матч відбудеться 5 жовтня.
SEHA-Ліга. Група А. 4-й тур
1 жовтня
Войводіна (Сербія) - Мотор 25:22 (14:8)
Нагадаємо, Мотор мінімально поступився Вардару у Лізі чемпіонів