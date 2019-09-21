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У Києві відбудуться титульні бої WWFC 15

Сьогодні 07:47 476 0
У Києві відбудуться титульні бої WWFC 15

Джерело - Parimatch.

21 вересня в Києві, в Палаці спорту відбудеться грандіозний турнір ММА. Промоушн WWFC порадує уболівальників серією боїв, чотири з яких будуть титульними, включаючи довгоочікуваний реванш Світлани Гоцик проти Магдалени Сормової, а з прогнозами від експертів Parimatch можна ознайомитись вже сьогодні, зробити ставки і зарядиться на яскраве бійцівські шоу.

Чого очікувати від бою Світлани Гоцик проти Магдалени Сормово на цей раз? Нагадаємо, влітку минулого року спортсменка з Чехії відібрала в українки титул чемпіонки світу у ваговій категорії до 52 кг. Світлана після цього провела ще два поєдинки, здобула дострокові перемогу і заявила, що хоче розібратися з Магдаленою також не чекаючи рішення суддів. Втім, поки що шанси, за оцінками аналітиків, на стороні Сормово. 62% на перемогу від Parimatch. Втім, це може бути аванс, виданий Магдалені як чемпіонці. Вболівальники, які вірять в перемогу Світлани, можуть зробити свій прогноз по посиланню, який, цілком імовірно, виявиться більш точним.

У ще одному чемпіонському поєдинку зустрінуться Кирило Горобець і Рінат Саякбаем. Вони змагатимуться за вакантний титул в легкій вазі. В українця солідні 79% на успіх на думку експертів Parimatch. Кирило може похвалитися потужним нокаутуючим ударом. Саме завдяки цим навиком він добув свої 5 з 8 перемог. Втім, йому є що показати і в партері. І хоча Рінат серйозний суперник, мало хто сумнівається в перемозі Кирила.

Також відмінні шанси захистити титул в середній вазі у Сергія Гузєва. У нього 81% на перемогу від Parimatch в поєдинку з Гржегорж сивим. Це не дивно, адже 36-річний сумчанин один з найбільш досвідчених представників ММА в Україні. Також він є улюбленцем публіки, так як його бої виходять особливо яскравими і нерідко завершуються задушливими прийомами.

Четвертий титульний поєдинок - жіночий. У ньому визначиться нова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг. За чемпіонський пояс битимуться Олена Рассохіна і Елаін Ліел. В українки у бою проти бразильської "Чорної пантери" 83% на перемогу від експертів Parimatch. У Олени була пауза в кар'єрі у зв'язку з народженням доньки, але вона яскраво повернулася в ММА, перемігши француженку Саманту Жан-Франсуа.

Повний файткард турніру WWFC 15:

Main Card

Сергій Гузєв (Україна) - Гржегорж Сивий (Польща)

Магдалена Сормова (Чехія) - Світлана Гоцик (Україна)

Кирило Горобець (Україна) - Рінат Саякбаєв (Киргизстан)

Олена Рассохіна (Украина) - Елаїн Ліел (Бразилия)

Prelimenary Card

Хусейн Асхабов (Люксембург) - Луїс Філхо (Бразилія)

Малик Мерад (Франція) - Давід Ткешелашвілі (Грузія)

Хасан Асхабов (Люксембург) - Елісмар Ліма (Бразилія)

Ельнур Веієв (Україна) - Хвіча Корідзе (Грузія)

Руслан Маммадов (Азербайджан) - Олексій Поліщук (Україна)

Андрій Зубенко (Україна) - Анатолій Жураковський (Україна)

Александру Інсуратсель (Молдова) - Єгор Ламака (Україна)

Едуард Лазаревич (Білорусь) - Назар Луцьків (Україна)

Early Prelims

Андрей Баркар (Україна) - Дмитро Вознюк (Украиїна)

Максим Сєргєєв (Україна) - Артем Матяш (Україна)

Владислав Семенцов (Україна) - Дмитро Яцко (Україна)

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