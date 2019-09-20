Дана Вайт прокоментував повернення Мак-Грегора

Конор Мак-Грегор може повернутися в октагон вже у грудні.

Про це розповів президент UFC Дана Вайт.

"Конор хоче битися 14-го грудня в Дубліні, але в цей день у нас турнір в Лас-Вегасі. Так що якщо він не виступить на цьому івент, то поб'ється на початку 2020-го", - розповів Вайт.

Відзначимо, що Мак-Грегор свій останній бій провів у жовтня 2018 року, тоді він поступився російському бійцеві Хабібу Нурмагомедову в поєдинку за звання чемпіона UFC у легкій ваговій категорії. Нурмагомедов переміг суперника в четвертому раунді, застосувавши больовий прийом.

Раніше, Мак-Грегор анонсував своє повернення в UFC.

Нагадаємо, Мак-Грегор може отримати реванш із Хабібом.