Українка ефектно виступила у Парижі

Українська гімнастка Діана Варінська стала переможницею у вільних вправах і третьою на колоді а етапі Світового кубка виклику у Парижі.

З результатом 13,450 (5,3) бали українка у вільних вправах всього на п'ять сотих зуміла випередити господиню помосту Марін Бойє. На третьому місці чеська гімнастка Анета Холосова з сумою 13,100 (4,9).

Нагадаємо, українські гімнасти виграли 5 нагород на Кубку світового виклику.

Раніше, Верняєв завоював золото Європейських ігор у вправах на брусах.