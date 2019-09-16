Конор Мак-Грегор опублікував інтригуючий запис

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор анонсував свій наступний бій.

Інтригуючу запис спорстмен опублікував у Twitter.

"Дублін, 14 грудня", - написав Мак-Грегор.

Відзначимо, що якщо пост має на увазі повернення ірландця в Октагон, то на 15 грудня запланований турнір UFC 245, однак він повинен пройти в Лас-Вегасі.

Мак-Грегор свій останній бій провів у жовтня 2018 року, тоді він поступився російському бійцеві Хабібу Нурмагомедову в поєдинку за звання чемпіона UFC у легкій ваговій категорії. Нурмагомедов переміг суперника в четвертому раунді, застосувавши больовий прийом.

Dublin, December 14th. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 вересня 2019 р.

Раніше, Нурмагомедов назвав свого наступного суперника.

Нагадаємо, Мак-Грегор може отримати реванш із Хабібом.