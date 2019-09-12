Мотору буде важко у матчах Ліги чемпіонів проти угорської команди Веспрем.

Про це розповів головний тренер запорізької команди Микола Степанець.

"Веспрем на підйомі - вони виграли два матчі SEHA-Ліги проти БГК імені Мєшкова і Загреба. У них дуже добре укомплектована команда - по два, а то і по три якісних гравця на місце. У них справжня банда - чемпіони світу та Європи, переможці Ліги чемпіонів. Вони вміють і знають, як вигравати матчі. В останні роки вони практично не залишають Фінал чотирьох Ліги чемпіонів. Буде дуже важко грати проти такої команди.

Природно, нам потрібно зіграти від захисту, вибудовувати оборону, тікати у відрив, вчасно повертатися. Ми вже переглядаємо відео Веспрема, готуємося до цієї гри", відзначив Степанець.