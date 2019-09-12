Мій профіль
Світоліна - Путінцева: онлайн-трансляція матчу
Сьогодні 11:58 939
Українка стала тренером другої ракетки світу
Сьогодні 14:57 220
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Сьогодні 12:41 462
InStat визначив найкращого гравця матчу Україна - Нігерія
Вчора 16:55 990
Україна - Нігерія 2:2. Огляд матчу
Вчора 08:25 2158 1
Збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією
10.09.2019 23:24 2091
Україна - Нігерія 2:2. Як це було
10.09.2019 23:24 5991
Левченко здобула золото на легкоатлетичному матчі Європа - США
10.09.2019 21:55 1060
Збірна України розгромила Мальту у відборі на Євро U-21
10.09.2019 20:20 2482
Мазяр – новий головний тренер ФК Львів
10.09.2019 12:51 1022
Навколо спорту
Блоги
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:34 208
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:33 141
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:41 462
Зінченко лаконічно охарактеризував кам-бек збірної України у грі з Нігерією
Зінченко лаконічно охарактеризував кам-бек збірної України у грі з Нігерією Valeriy Ruchka
Вчора 16:56 2778 1
Світоліна отримала смішне прізвисько від китайських уболівальників
Світоліна отримала смішне прізвисько від китайських уболівальників Valeriy Ruchka
Вчора 16:31 2332
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:18 Футбол Блохін різко відреагував на можливість очолити грецький ПАОК 536
14:57 Теніс Українка стала тренером другої ракетки світу 220
14:37 Футбол Мессі пропустить найближчі матчі Барселони 102
14:34 Блог Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача 208
14:20 Футбол Михайленко: Дніпро-1 має правильну мотивацію на Олександрію 87
13:55 Футбол Вератті узгодив новий контракт із ПСЖ 169
13:36 Футбол Вербич та Дуелунд залишаться у Динамо – Шахов 218
13:33 Блог Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей 141
13:15 Гандбол Наставник Мотора: Веспрем – справжня банда 174
12:59 Футбол Директор Барселони хоче повернути Неймара 325
12:45 Футзал У Києві відбудеться матч Суперболу 183
12:41 Блог Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки 462
12:29 Футбол Самбрано хоче пробитися у першу команду Динамо 155
12:12 Футбол Петряк вказав на проблеми у Фехерварі 266
11:58 Теніс Світоліна - Путінцева: онлайн-трансляція матчу 939
11:44 Футбол На матчі Динамо працюватиме VAR 199
11:31 Футбол Вашими молитвами – Коваленко відреагував на критику Несенюка 472
11:16 Футбол Бєланов розкритикував гравців Динамо 526
10:58 Футбол Двоє гравців Динамо хочуть піти із клубу 1082
10:37 Футбол Венгер: Манчестер Юнайтед не претендує на чемпіонство 375
10:20 Баскетбол Пустовий завоював із Барселоною перший титул 323
10:00 Футбол Де Брейне назвав свій наступний клуб 622
09:43 Футбол Петраков розкритикував українських чемпіонів світу U-20 1135
09:24 Футбол Канте може перейти у Реал 643
09:04 Бокс Хейні назвав вади Ломаченка 1369 1

Наставник Мотора: Веспрем – справжня банда

Сьогодні 13:15 174 0
Микола Степанець прокоментував наступні матчі Мотора
Наставник Мотора: Веспрем – справжня банда
#Мотор, #Веспрем

Джерело - handball.motorsich.com.

Мотору буде важко у матчах Ліги чемпіонів проти угорської команди Веспрем.

Про це розповів головний тренер запорізької команди Микола Степанець.

"Веспрем на підйомі - вони виграли два матчі SEHA-Ліги проти БГК імені Мєшкова і Загреба. У них дуже добре укомплектована команда - по два, а то і по три якісних гравця на місце. У них справжня банда - чемпіони світу та Європи, переможці Ліги чемпіонів. Вони вміють і знають, як вигравати матчі. В останні роки вони практично не залишають Фінал чотирьох Ліги чемпіонів. Буде дуже важко грати проти такої команди.

Природно, нам потрібно зіграти від захисту, вибудовувати оборону, тікати у відрив, вчасно повертатися. Ми вже переглядаємо відео Веспрема, готуємося до цієї гри", відзначив Степанець.

Нагадаємо, Мотор у SEHA лізі переграв переможця Ліги чемпіонів.

Коментарі ()