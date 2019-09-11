Ковінгтон пообіцяв знищити Хабіба

Боєць MMA Колбі Ковінгтон готовий перемогти Хабіба Нурмагомедова.

Про це Ковінгтон заявив Chael Sonnen's podcast.

"Я не вражений боєм між Хабібом Нурмагомедова і Дастіном Пуар'є. Ми всі знаємо, що Дастін не витримає і розбитого носа. Не зміг він витерпіти і задушливий прийом Хабіба.

Я бачив, як Дастін готувався до бою. У боротьбі його обробляють рестлери з старших класів. Хабіб перемагав тих суперників, які не вміють боротися. Якщо він вийде на ринг проти справжнього бійця, на зразок мене, я знищу його", - заявив Ковінгтон.