Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор (21-4) нагадав американському бійцю Дастіну Пуар'є (25-6) чим завершився їх попередній бій.

Про це ірландський спортсмен написав у Twitter

"Я переміг тебе за півтори хвилини, хлопець. Тобі потрібно поважати мене більше. Мак-Грегор не наступний. Тварина, Мак-Грегор буде завжди! Він буде ціллю завжди! Скажи це зараз і я почну думати про бій", – розповів Мак-Грегор.