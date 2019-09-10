Левченко здобула золото на легкоатлетичному матчі Європа - США

Успішний виступ висотниць

Джерело - ФЛАУ.

Юлія Левченко взяла золото в стрибках у висоту на легкоатлетичному матчі Європа - США в Мінську (Білорусь).

Про це повідомляє ФЛАУ.

Українка показала результат 2,02 метра, випередивши співвітчизницю Ірину Геращенко на 4 см.

Для Левченко така висота стала рекордному кар'єри.

Марія Ласіцкене стала третьою з показником 1,98 м.

Раніше українка Анна Рижикова перемогла в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Раніше, фінал Діамантової ліги в стрибках у висоту серед чоловіків виграв українець Андрій Проценко (2,32 м).

Нагадаємо, Проценко претендує на звання кращого легкоатлета місяця в Європі.