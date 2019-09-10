Мій профіль
Збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією
Вчора 23:24 536
Україна - Нігерія 2:2. Як це було
Вчора 23:24 4536
Збірна України розгромила Мальту у відборі на Євро U-21
Вчора 20:20 1406
Мазяр – новий головний тренер ФК Львів
Вчора 12:51 655
Збірна України відвідала військовий госпіталь у Дніпрі
09.09.2019 17:25 727 1
Надаль переміг Медведєва та виграв US Open
09.09.2019 08:11 1293
Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open
08.09.2019 09:13 2329 1
Нурмагомедов задушив Пуар'є у 3 раунді
07.09.2019 23:50 2766
Литва - Україна 0:3. Огляд матчу
07.09.2019 22:15 2209
Збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020
07.09.2019 20:49 2614
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10 Вересня 2019
23:48 Футбол Україна - Нігерія 2:2. Відео голів 478
23:40 Футбол Збірна Сербії перемогла Люксембург. Результати 6 туру кваліфікації Євро-2020 467
23:24 Футбол Україна - Нігерія 2:2. Як це було 4536
23:24 Футбол Збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією 536
23:10 Футбол Астон Вілла хоче підписати захисника МЮ 169
22:55 Футбол Клуб Першої ліги підписав двох екс-гравців Маріуполя 190
22:40 Футбол Президент Ювентуса закликав скоротити провідні європейські ліги 388
22:25 Легка атлетика Бех-Романчук здобула срібло на легкоатлетичному матчі Європа - США 219
22:11 Футбол Нападник Шахтаря отримав травму у матчі Україна - Нігерія 305
21:55 Легка атлетика Левченко здобула золото на легкоатлетичному матчі Європа - США 626
21:36 Футбол Кварцяний: Якби я був у збірній України, то гірше б не стало 548
21:18 Футбол Україна U-21 - Мальта U-21 4:0. Огляд матчу 156
20:59 Футбол Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді 504
20:38 Футбол Україна U-21 - Мальта U-21 4:0. Відео голів 223
20:33 Футбол Лунін і Мораес вийдуть у старті збірної України проти Нігерії 513
20:20 Футбол Збірна України розгромила Мальту у відборі на Євро U-21 1406
20:09 Бокс Ломаченко зробив прогноз на бій Коммі - Лопес 507 1
20:00 Футбол Україна U-21 - Мальта U-21: дивитися онлайн матч відбору на Євро-2021 1462
19:54 Футбол Циганик: Між гравцями Динамо і Михайличенком конфлікту немає 528
19:39 Футбол Рабйо відсудив у ПСЖ 40 тисяч євро 190
19:24 Футбол Циганик: Тайсона будуть продовжувати виховувати 872
19:10 Футбол Палкін: Підписали Вітао за півгодини до закриття трансферного вікна 663
18:56 Теніс Страхова програла німкені у першому колі у Мейтарі 354
18:39 Баскетбол Чемпіон України посів третє місце на турнірі у Литві 273
18:23 Теніс Кіченок програла у першому колі турніру в Ізраїлі 151

Левченко здобула золото на легкоатлетичному матчі Європа - США

Вчора 21:55 626 0
Успішний виступ висотниць
Левченко здобула золото на легкоатлетичному матчі Європа - США
#ФЛАУ, #Левченко

Джерело - ФЛАУ.

Юлія Левченко взяла золото в стрибках у висоту на легкоатлетичному матчі Європа - США в Мінську (Білорусь). 

Про це повідомляє ФЛАУ.

Українка показала результат 2,02 метра, випередивши співвітчизницю Ірину Геращенко на 4 см. 

Для Левченко така висота стала рекордному кар'єри.

Марія Ласіцкене стала третьою з показником 1,98 м.

Раніше українка Анна Рижикова перемогла в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Раніше, фінал Діамантової ліги в стрибках у висоту серед чоловіків  виграв українець Андрій Проценко (2,32 м).

Нагадаємо, Проценко претендує на звання  кращого легкоатлета місяця  в Європі.

Коментарі ()