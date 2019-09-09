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Іспанія розгромила Україну на чемпіонаті Європи у Латвії

Сьогодні 16:41 650 0
Провальний другий тайм матчу
Іспанія розгромила Україну на чемпіонаті Європи у Латвії
#Україна, #Іспанія

Джерело - Чемпіон.

У першому турі групового етапу чемпіонату Європи з футзалу, який проходить у Латвії, Україна U-19 зустрічалася зі своїми однолітками з Іспанії.

У першому таймі українці змогли протриматися проти іспанців. А от після перерви іспанці не залишили жодних шансів на успіх, забивши 5 м’ячів. 

У наступному турі, 11 вересня, Україна зіграє з Хорватію. Українцям потрібна лише перемога для виходу з групи.

Євро-2019 (U-19)
2 тур
Група В, 9 вересня

Україна U-19 - Іспанія U-19 1:7 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Бернат, 1:1 - 16 Негела, 1:2 - 20 Перес, 1:3 - 23 Пена, 1:4 - 26 Моліна, 1:5 - 29 Андріан, 1:6 - 39 Волков (авт), 1:7 - 40 Пена

Раніше, у першому турі Україна перемогла Нідерлианди - 7:0.

Нагадаємо, Ураган знищив Продексім у матчі за Суперкубок України.

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