Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 вересня в Абу-Дабі відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств UFC 242.
У головному протистоянні шоу фанати ММА побачать бій між чемпіоном легкої ваги Хабібом Нурмагомедовим (27–0) з Росії та тимчасовим чемпіоном Дастіном Пуар'є з США (25–5, 1 NC).
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Ранні попередні бої почнуться о 17:15 за Києвом.
Основний кард запланований на 21:00, причому головний бій турніру стартує не раніше 23:00 за київським часом.
Дивіться відеотрансляцію турніру на Чемпіоні.
Плеєр поєдинку: