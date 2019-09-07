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Нурмагомедов - Пуар'є: онлайн-трансляція бою

Вчора 23:12 2323 0
Дивіться відеотрансляцію турніру на Чемпіоні.
Нурмагомедов - Пуар'є: онлайн-трансляція бою
#Пар'є, #Нурмагомедов, #ММА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 вересня в Абу-Дабі відбудеться турнір зі змішаних єдиноборств UFC 242.

У головному протистоянні шоу фанати ММА побачать бій між чемпіоном легкої ваги Хабібом Нурмагомедовим (27–0) з Росії та тимчасовим чемпіоном Дастіном Пуар'є з США (25–5, 1 NC).

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Ранні попередні бої почнуться о 17:15 за Києвом.

Основний кард запланований на 21:00, причому головний бій турніру стартує не раніше 23:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію турніру на Чемпіоні.

Плеєр поєдинку:

 

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