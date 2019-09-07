Левченко виграла срібло Діамантової ліги

Українка з третьої спроби подолала 1,95 м

Джерело - ФЛАУ.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла срібну медаль Діамантової ліги 2019, фінал якої відбувся у Брюсселі.

Про це повідомляє ФЛАУ.

Юлія Левченко з третьої спроби подолала 1,95 м у секторі для стрибків у висоту. На 1,97 дві перші були також невдалими. Від заключної спроби залежало, буде Юля другою чи четвертою. І українка, як і на попередній висоті, була неперевершеною. 1,97 – і вона друга у фіналі "Діамантової ліги". Вище стрибала лише росіянка Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором (1,99 м).

Ярослава Магучіх була шостою зі стрибків у висоту (1,89 м), а Ірина Геращенко – десятою (1,85 м).

Зовсім трішки до першої трійки зі стрибків у довжину не вистачило Марині Бех-Романчук. У найкращій зі спроб вона, як і британка Катаріна Джонсон-Тмпсон, приземлилася на позначці 6,73 метри. Проте за другою кращою спробою все ж поступилася їй і посіла четверту сходинку. Перемогла німкеня Малайка Міхамбо, вкотре цього сезону стрибнувши за сім метрів – 7,03 м.

Ольга Ляхова більшу частину дистанції 800 метрів трималася позаду, проте на заключних 200 метрах глядачі вкотре змогли насолодитися її фірмовим фінішем. Ольга одну за одною обійшла більшість суперниць і фінішувала четвертою (2.01,16 хв). Перемогла американка Еджи Вілсон (2.00,24 хв).

Раніше, фінал Діамантової ліги в стрибках у висоту серед чоловіків тиждень тому виграв українець Андрій Проценко (2,32 м).

Нагадаємо, Проценко претендує на звання кращого легкоатлета місяця в Європі.