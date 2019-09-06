Екс-президент велоспорту Олександр Башенко зміг виграти вибори погрозами та підкупом.

Про це розповів новообраний президент Федерації велоспорту України Андрій Гривко.

"На 100% сказати неможливо, завдяки чому Башенко зміг виграти вибори. Однак, згідно з наявною інформацією, він використовував непопулярні методики роботи з регіональними федераціями, комусь міг щось пообіцяти, когось схилити на свою сторону, комусь пригрозити, наприклад, розривом угоди про співпрацю або забороною на проведення будь-яких змагань.

Тому, я думаю, що відсотків 30-40 своїх голосів він добув саме таким способом", - відзначив Гривко.