Джерело - uaf.org.ua.
Ольга Саладуха очолила один з підкомітетів Комітету з питань молоді і спорту.
Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Ольгу Саладуху було обрано головою підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності. До питань її компетенції буде відноситися – олімпійський спорт, неолімпійський спорт та спорт осіб з інвалідністю.
Відзначимо, що Ольга Саладуха є бронзовою призеркою Олімпійських ігор, чемпіонкою світу та Європи з потрійного стрибка.
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