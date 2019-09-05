Ольга Саладуха отримала посаду у парламенті

Ольга Саладуха очолила один з підкомітетів Комітету з питань молоді і спорту.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Ольгу Саладуху було обрано головою підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності. До питань її компетенції буде відноситися – олімпійський спорт, неолімпійський спорт та спорт осіб з інвалідністю.

Відзначимо, що Ольга Саладуха є бронзовою призеркою Олімпійських ігор, чемпіонкою світу та Європи з потрійного стрибка.

Нагадаємо, Беленюк потрапив у заявку збірної України на чемпіонат світу.

Раніше, Беленюк назвав свою депутатську зарплату.