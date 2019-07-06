Відбулися фінальні запливи на 100 і 200 метрів на юніорському чемпіонаті світу з плавання, який проходить з 3 по 7 липня в Казані.
Про це повідомляє Федерація плавання України.
Ігор Трояновський здобув золото на дистанції 200 м батерфляєм з результатом 1:57,86, обійшовши майже на секунду спортсменів з Чехії та Угорщини.
Владислав Бухов завоював бронзову нагороду на дистанції 100 м вільним стилем з результатом 49:25, який є новим юніорським рекорд України.
Також в перший день чемпіонату спортсмен став четвертим на дистанції 50м батерфляєм.
Нагадаємо, Романчук завоював медаль на етапі Ліги чемпіонів FINA в США.
Раніше Романчук встановив новий рекорд України.
Джерело - Федерація плавання України.