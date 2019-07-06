У скарбничці збірної України золото та бронза

Відбулися фінальні запливи на 100 і 200 метрів на юніорському чемпіонаті світу з плавання, який проходить з 3 по 7 липня в Казані.

Про це повідомляє Федерація плавання України.

Ігор Трояновський здобув золото на дистанції 200 м батерфляєм з результатом 1:57,86, обійшовши майже на секунду спортсменів з Чехії та Угорщини.

Владислав Бухов завоював бронзову нагороду на дистанції 100 м вільним стилем з результатом 49:25, який є новим юніорським рекорд України.

Також в перший день чемпіонату спортсмен став четвертим на дистанції 50м батерфляєм.

Нагадаємо, Романчук завоював медаль на етапі Ліги чемпіонів FINA в США.

Раніше Романчук встановив новий рекорд України.

Джерело - Федерація плавання України.