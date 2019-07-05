Українка стала чемпіонкою світу з кунгфу

Вона працює поліцейською

Житомирянка Вероніка Крастюк у складі збірної України стала володарем Кубку світу з кунгфу. Чемпіонат проходив на початку червня у Вірменії.

У Житомирській міськраді зазначають, що це уже не перша перемога Вероніки міжнародного масштабу - минулого року вона стала чемпіонкою Європи з цього виду спорту.

"Моєю фінальною суперницею мала стати росіянка, але дізнавшись в Єревані з ким їй доведеться змагатися, тренер суперниці відразу відмовився від бою, тому що минулого року на Чемпіонаті Європи я вже перемагала в них. Тренер росіянки в знак поваги автоматично вручив мені перемогу, і чемпіонський пояс. Я єдина в змаганнях, хто отримав професійний пояс в розділі Сань-Да", - розповіла Вероніка Кратюк.

У подальших планах спростменки взяти участь у Всеукраїнських змаганнях і в 2020 році перемогти на Чемпіонаті Європи та Світу разом зі своїм тренером Володимиром Літвінчуком.

Варто додати, що Вероніка Крастюк працює поліцейською в Управлінні кадрового забезпечення ГУНП Житомирщини.

Нагадаємо, Антикало принесла Україні першу медаль Універсіади.

Джерело - Чемпіон.