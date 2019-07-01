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Бубка: Такі перемоги об’єднують націю

Сьогодні 13:25 498 0
Українці можуть пишатися здобутками збірної
Бубка: Такі перемоги об’єднують націю

На Європейських Іграх у Мінську збірна України перевершила попередні показники.

Про це зазначив прес-службі НОК України Сергій Бубка.

"Українці можуть пишатися здобутками збірної. Протягом цих десяти днів наші спортсмени дарували неповторні моменти радості й гордості, славлячи перемогами свою країну. Виступ нашої команди на Іграх в Мінську є феєричним. 51 здобута медаль і 3 загальнокомандне місце серед 50 кран Європи – чудовий підсумок для України.

Попри те, що порівняно з минулими Іграми, де розігрувалось 243 комплекти нагород, зараз програма змагань передбачала лише 200, збірна України перевершила попередні показники, зокрема здобуто 16 золотих нагород, що вдвічі більше ніж у Баку-2015. Це свідчить про гарні спортивні традиції та про потужний потенціал України як великої спортивної європейської держави. Такі перемоги об’єднують націю", - зазначив президент НОК України Сергій Бубка.

Раніше повідомлялося, український каратист Станіслав Горуна завоював золото Європейських ігор у Мінську.

Нагадаємо, 15-річна Бачинська завоювала золото у вільних вправах.

Джерело - НОК України.

#НОК, #Бубка
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