Горуна: Це була моя мрія

Новоспечений чемпіон Мінська-2019 каратист Станіслав Горуна втілив свою мрію в життя.
Про це він повідомив прес-службі НОК України.
"Неможливо передати словами свої емоції та відчуття зараз. Це шось неймовірне, але про це зможу сказати пізніше, коли все до кінця зрозумію.
Це була моя мрія – посісти найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Сьогодні ця мрія втілилася у життя. Мрії здійснюються, якщо ти докладаєш до цього багато зусиль. У фіналі я зустрівся зі справжньою легендою світового карате Рафаелем Агаєвим із Азербайджану й мені неймовірно приємно, що я зміг показати максимум і здобути перемогу", - сказав Станіслав.
Раніше повідомлялося, український каратист Станіслав Горуна завоював золото Європейських ігор у Мінську.
Нагадаємо, 15-річна Бачинська завоювала золото у вільних вправах.
Джерело - НОК України.