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Горуна: Це була моя мрія

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Під час церемонії нагородження ледве стримував сльози щастя
Горуна: Це була моя мрія

Новоспечений чемпіон Мінська-2019 каратист Станіслав Горуна втілив свою мрію в життя.

Про це він повідомив прес-службі НОК України.

"Неможливо передати словами свої емоції та відчуття зараз. Це шось неймовірне, але про це зможу сказати пізніше, коли все до кінця зрозумію.

Це була моя мрія – посісти найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Сьогодні ця мрія втілилася у життя. Мрії здійснюються, якщо ти докладаєш до цього багато зусиль. У фіналі я зустрівся зі справжньою легендою світового карате Рафаелем Агаєвим із Азербайджану й мені неймовірно приємно, що я зміг показати максимум і здобути перемогу", - сказав Станіслав.

Раніше повідомлялося, український каратист Станіслав Горуна завоював золото Європейських ігор у Мінську.

Нагадаємо, 15-річна Бачинська завоювала золото у вільних вправах.

Джерело - НОК України.

#Горуна, #карате
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