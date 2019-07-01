Горуна: Це була моя мрія

Новоспечений чемпіон Мінська-2019 каратист Станіслав Горуна втілив свою мрію в життя.

Про це він повідомив прес-службі НОК України.

"Неможливо передати словами свої емоції та відчуття зараз. Це шось неймовірне, але про це зможу сказати пізніше, коли все до кінця зрозумію.

Це була моя мрія – посісти найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Сьогодні ця мрія втілилася у життя. Мрії здійснюються, якщо ти докладаєш до цього багато зусиль. У фіналі я зустрівся зі справжньою легендою світового карате Рафаелем Агаєвим із Азербайджану й мені неймовірно приємно, що я зміг показати максимум і здобути перемогу", - сказав Станіслав.