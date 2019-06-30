Український борець Жан Беленюк завоював надважливу золоту медаль на Європейських іграх у своїй кар’єрі.

Про це розповів сам чемпіон.

"Дякую всім українцям, які мене підтримували і бажали перемоги. ІІ Європейські ігри - це дуже важливий старт для мене. Я віддався на всі 100 % й дуже радий, що маю медаль найвищого ґатунку.

Два попередні візити в Білорусь для мене закінчувались поразками, а зараз мені вдалося поставити жирну гарну крапку в кінці Європейських ігор", – розповів Беленюк.