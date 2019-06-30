Українська каратистка Аніта Серьогіна пробилася у півфінал Європейських ігор в Мінську.
У вазі до 61 кг українка перемогла сербку Йованові Прековіч (4-0), норвежку Беттіну Алстадсазер (3-0) та внічию завершила сутичку проти Гвендолін Філіп (0-0) із Франції.
У півфіналі Серьогіна зустрінеться із представницею Туреччини Мерві Кобан. Початок матчі після 17-ї години.
Раніше, українські каратисти здобули нагороди на Європейських іграх.
Нагадаємо, українська борчиня здобула золоту медаль на Європейських іграх.
Джерело - Чемпіон.