Українка гарантувала собі нагороду на Європейських іграх

Українська каратистка Аніта Серьогіна пробилася у півфінал Європейських ігор в Мінську.

У вазі до 61 кг українка перемогла сербку Йованові Прековіч (4-0), норвежку Беттіну Алстадсазер (3-0) та внічию завершила сутичку проти Гвендолін Філіп (0-0) із Франції.

У півфіналі Серьогіна зустрінеться із представницею Туреччини Мерві Кобан. Початок матчі після 17-ї години.

Раніше, українські каратисти здобули нагороди на Європейських іграх.

Нагадаємо, українська борчиня здобула золоту медаль на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.