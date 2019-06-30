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Українка пробилась у півфінал Європейських ігор

Сьогодні 12:59 405 0
Українка гарантувала собі нагороду на Європейських іграх
Українка пробилась у півфінал Європейських ігор

Українська каратистка Аніта Серьогіна пробилася у півфінал Європейських ігор в Мінську.

У вазі до 61 кг українка перемогла сербку Йованові Прековіч (4-0), норвежку Беттіну Алстадсазер (3-0) та внічию завершила сутичку проти Гвендолін Філіп (0-0) із Франції. 

У півфіналі Серьогіна зустрінеться із представницею Туреччини Мерві Кобан. Початок матчі після 17-ї години.

Раніше, українські каратисти здобули нагороди на Європейських іграх.

Нагадаємо, українська борчиня здобула золоту медаль на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.

#Європейські ігри, #карате, #Мінськ
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