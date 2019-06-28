Україна дізналася суперників по групі Євро-2020

Збірна України проведе свої матчі у Відні

У Відні відбулось жеребкування фінальної частини Євро-2020.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації гандболу України.

Збірна України була в 4-му кошику і отримала в суперники команди Чехії, Австрії та Північної Македонії. Цей квартет сформував групу В, всі матчі якого пройдуть у Відні.

Чемпіонат Європи-2020. Груповий турнір

Група А (Грац) - Хорватія, Білорусь, Чорногорія, Сербія.

Група В (Відень) - Австрія, Чехія, Північна Македонія, Україна

Група С (Тронхейм) - Німеччина, Іспанія, Латвія, Нідерланди

Група D (Тронхейм) - Норвегія, Франція, Португалія, Боснія

Група E (Мальме) - Данія, Угорщина, Ісландія, Росія

Група F (Гетеборг) - Щвеція, Словенія, Швейцарія, Польща

Розклад матчів збірної України у групі В на Євро-2020

10 січня. Македонія – УКРАЇНА

12 січня. Австрія – УКРАЇНА

14 січня. Україна – Чехія

24 команди поділені на 6 груп по 4 команди. За підсумками групового турніру по дві кращі збірні з кожного квартету вийдуть в наступний раунд.

Євро-2020 - перший європейський чемпіонат, ігри якого відбудуться в трьох країнах - Норвегії, Швеції та Австрії. Також уперше у фінальній частині візьмуть участь 24 команди, замість 16-ти в минулі роки.

Чемпіонат Європи-2020 пройде з 6 по 20 січня.

Раніше повідомлялося, що із наступного сезону в Україні буде діяти ліміт на іноземних гравців.

Нагадаємо, Мотор завоював Кубок України з гандболу.

Джерело - ФГУ.