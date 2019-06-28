Португалія - Україна: онлайн-трансляція 28.06.2019

Дивитися онлайн матч Португалія - ​​Україна пляжний футбол, Європейські ігри 2019.

Дивіться матч Португалія - ​​Україна з пляжного футболу на Європейських іграх-2019.

В останньому турі групового етапу турніру Україна програла Росії з рахунком 1: 5. Прикра поразка принциповому супернику.

Але попередні два матчі в групі українці виграли, тому ця поразка не вплинуло на прохід команди в півфінал Європейських ігор. І тепер зіграє з Португалією.

До моменту старту матчу Португалія - ​​Україна вже буде відомий перший фіналіст турніру - Швейцарія та Іспанія розіграють першу фінальну путівку.

Початок матчу Португалія - ​​Україна - о 19:30. Зустріч напевно покаже в прямому ефірі телеканал Інтер або НТН.

Джерело - Чемпіон.