Бондаренко: Планую взяти перерву між змаганнями

Бронзовий призер Європейських ігор-2019 Богдан Бондаренко візьме перерву між змаганнями на два місяці.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації легкої атлетики України.

"Відбулося відкрите тренування, я тільки розповів, як все чудово, наскільки я готовий. Пройшла година. Підіймаюсь сходами в готель – і у мене заболіло коліно. Разом з головним тренером В’ячеславом Тиртишником поїхали в лікарню, за дві години у мене вже було зроблене УЗД, намітили план лікування, але воно дасть ефект лише через один-два тижні.

Попереду у мене відновлення. Планую взяти перерву між змаганнями місяці на два і зосереджу всі сили на тому, щоб знову не піти у лікування і бути готовим до чемпіонату світу у Досі", - зазначив Богдан.