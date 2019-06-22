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Зантарая вийшов до фіналу Європейських ігор

Сьогодні 16:51 375 0
Гарантував Україні першу нагороду
Зантарая вийшов до фіналу Європейських ігор
Дзюдоїст Георгій Зантарая вийшов до фіналу у категорії до 66 кг та гарантував Україні першу нагороду Європейських ігор-2019.

Про це повідомляє Главком.

31-річний дзюдоїст Георгій Зантарая, який бореться у ваговій категорії до 66 кг, гарантував Україні першу нагороду Європейських ігор, які відбуваються у Мінську.

Достроково вигравши три стартових сутички, наш досвідчений борець, найвищим досягненням якого був титул чемпіона світу-2009, у півфіналі здолав грузина Баграті Нініашвілі. Четверту чисту перемогу на турнірі Зантарая здобув за три з половиною хвилини.

У фіналі Георгій Зантарая зустрінеться з 25-річним італійцем, срібним призером чемпіонату Європи-2018 Маттео Медвесем. Єдиний раз ці борці зустрічалися в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2017 у Варшаві. Тоді перемогу здобув українець.

Нагадаємо, Зантарая здобув бронзу на турнірі в Парижі, а Білодід очолила світовий рейтинг.

Джерело - espreso.tv.

#Зантарая, #дзюдо
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