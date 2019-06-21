Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор (21-4) може взяти реванш у Хабіба Нурмагомедова (27-0).
Про це розповів друг і спаринг-партнер ірландського спорстмена Артем Лобов.
"Якщо подивитися в минуле ... Пам'ятаєте, що трапилося з Нейтом Діасом?
Коли Конор усвідомив помилку, він сказав: "Добре, немає проблем". Взявся за справу з розумом, повернувся до стратегії, зовсім по-іншому підійшов до тренувального табору і здобув перемогу.
Я вірю, що Конор переможе Нурмагомедова", - розповів Лобов.
Нагадаємо, В UFC оголосили про бій Нурмагомедов - Пор'є.
Також, Нурмагомедов може провести бій-реванш з Мак-Грегором у вересні.
Джерело - ua.tribuna.com.