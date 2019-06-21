Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор (21-4) може взяти реванш у Хабіба Нурмагомедова (27-0).

Про це розповів друг і спаринг-партнер ірландського спорстмена Артем Лобов.

"Якщо подивитися в минуле ... Пам'ятаєте, що трапилося з Нейтом Діасом?

Коли Конор усвідомив помилку, він сказав: "Добре, немає проблем". Взявся за справу з розумом, повернувся до стратегії, зовсім по-іншому підійшов до тренувального табору і здобув перемогу.

Я вірю, що Конор переможе Нурмагомедова", - розповів Лобов.