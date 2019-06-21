В чемпіонаті України відбудуться зміни

Із наступного сезону в Україні буде діяти ліміт на іноземних гравців.

Про це повідомляє ФГУ.

У наступному сезоні українські клуби не зможуть вносити в заявку на матч більше трьох іноземних гравців. Такі обмеження будуть стосуватися чемпіонату України, Суперкубку та Кубку України і будуть діяти на жіночі та чоловічі команди.

"Цей крок, по суті, є захистом національним інтересів. Ліміти на легіонерів є міжнародним досвідом, що використовується у багатьох лігах з різних видів спорту. Захист можливостей українських гандболістів через ліміт раніше також застосовувався в чемпіонаті України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Мотор завоював Кубок України з гандболу.

Раніше лідер Мотора став одним з найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.