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Бондаренко: Європейські ігри створені для мене

Сьогодні 20:55 266 0
Легкоатлет з оптимізмом відправляється на Європейські ігри
Бондаренко: Європейські ігри створені для мене

За два дні до від'їзду збірної України з легкої атлетики на Європейські ігри в Мінськ бронзовий призер Олімпійських ігор, чемпіон світу і Європи, лідер світового сезону в стрибках у висоту Богдан Бондаренко провів відкрите тренування на київському стадіоні Піонер.

Про свій настрій напередодні змагань поділився сам легкоатлет.

"Та я забув, як радіти. Навіть у 2017 році, коли я ще виступав, змагання були невдалі. І перший турнір, який я виграв, - це було просто щастя. Ось, нарешті. Ті люди, які мене бачили, говорили , що радів як дитина.

Це тільки початок сезону. Я сподіваюся на те, що пік форми випаде частково на Європейські ігри і потім на чемпіонат світу, який восени відбудеться в Катарі.

На Європейських іграх велику роль буде грати тактика, адже ти будеш змагатися то з одним спортсменом, то з іншим. До того ж кожен матиме тільки три спроби на всі змагання, а висоту можна буде заявляти будь-яку.

Коли дізналися, що буде тільки три спроби, відразу з'явилося бажання виступити на Європейських іграх. Адже ці змагання створені ніби для мене. Така кількість стрибків - це оптимальний варіант, оскільки через ту ж біль у стопі мені складно стрибати багато.

Але на момент формування складу команди у мене ще не було результату, і коли випала нагода все ж виступити, ми, звичайно, погодилися. Це велика честь для мене. І, сподіваюся, що Динамічна нова легка атлетика зможе вдихнути щось нове у всю легку атлетику", - заявив Бондаренко.

Нагадаємо, Бондаренко виграв перший етап, а потім і другий поспіль етап Діамантової ліги.

Джерело - Чемпіон.

#Бондаренко, #легка атлетика, #Європейські ігри
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