Незабаром гімнаст відправиться на Європейські ігри

Український гімнаст Ігор Радівілов завоював срібло на змаганнях Korea Cup.

У перший день змагань українець залишився без медалі, посівши четверте місце у вправах на кільцях - 13.850 (6.000 складність, 7.850 виконання). Але на наступний день Радівілов виступав в коронному опорному стрибку і завоював срібло - 14.675 (перший стрибок 14.700 (5.600 складність, 9.100 виконання; другий стрибок 14.650 (5.600 складність 9.050 виконання)):

Наступними змаганнями для Радівілова стануть Європейські ігри в Мінську, Білорусь.

Нагадаємо, дружина Ігоря - Ангеліна Радивилова завоювала три медалі на етапі Кубка світу в Осієку.

Джерело - Чемпіон.