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Харлан виграла чемпіонат Європи

Сьогодні 21:23 117 0
У фіналі українка переграла француженку Манон Брюне
Харлан виграла чемпіонат Європи

Українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування, який відбувається в німецькому Дюссельдорфі.

У фіналі змагань в жіночій шаблі українка перемогла француженку Манон Брюне. Захопивши лідерство зі старту, Харлан впевнено довела справу до перемоги. Підсумковий рахунок фіналу – 15:12 на користь Ольги.

У півфіналі континентальної першості українка переграла угорську спортсменку Анну Мартон з рахунком 15:10. У другому півфіналі француженка Манон Брюне переграла росіянку Софію Велику (15:11).

Для Харлан це вже 8-ме золото чемпіонатів Європи.

Джерело - Чемпіон.

#Харлан, #чемпіонат Європи
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