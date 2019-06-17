У фіналі українка переграла француженку Манон Брюне

Українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування, який відбувається в німецькому Дюссельдорфі.

У фіналі змагань в жіночій шаблі українка перемогла француженку Манон Брюне. Захопивши лідерство зі старту, Харлан впевнено довела справу до перемоги. Підсумковий рахунок фіналу – 15:12 на користь Ольги.

У півфіналі континентальної першості українка переграла угорську спортсменку Анну Мартон з рахунком 15:10. У другому півфіналі француженка Манон Брюне переграла росіянку Софію Велику (15:11).

Для Харлан це вже 8-ме золото чемпіонатів Європи.

Джерело - Чемпіон.