Стали відомі всі учаснки Євро-2020

Україна потрапить у 4 кошик

Визначилися всі учасники гандбольного Євро-2020.

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Вперше в турнірі візьмуть участь 24 команди: господарі - Австрія, Швеція і Норвегія, чемпіон Євро-2018 Іспанія, а також Україна, Німеччина, Хорватія, Франція, Данія, Північна Македонія, Словенія, Чехія, Угорщина, Білорусь, Боснія і Герцеговини, Ісландії, Латвія, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Португалія, Росія, Сербія, Швейцарія.

На жеребкуванні, яке відбудеться 28 червня у Відні, Україна потрапить в останній, четвертий, кошик. На першій стадії Євро збірні поділять на 6 квартетів. По дві найкращі команди кожної з груп вийдуть в наступний раунд.

Нагадаємо, Мотор завоював Кубок України з гандболу.

Джерело - xsport.ua.