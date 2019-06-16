Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко здобув перемогу на етапі Діамантової ліги в Рабаті, Марокко.
Про це повідомляє НОК України.
Наш спортсмен з першої спроби взяв 2,15, 2,22, і 2,28 метра, а на планку 2,33 метра, виходив уже в якості переможця.
Перша спроба українця виявилася невдалою, після чого Бондаренко прийняв рішення завершити виступ.
Українець здобув свою другу поспіль перемогу в рамках легкоатлетичної серії-2019 - минулий його виступ завершився тріумфом в Римі.
Дивіться також підготовку Богдана до Діамантової ліги.
Джерело - Чемпіон.