Це перший такий успіх за 10 років

Збірна України з гандболу вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи-2020.

Команда Сергія Бебешка пробилася на Євро, як одна з найсильніших у рейтингу третіх місць.

Погравши в останньому турі Чорногорії (21:27), українці змістилися з другого на підсумкове третє місце в 8-й відбірковій групі.

За регламентом на Євро виходять по дві найкращі команди кожної з 8-ми відбіркових груп, а також чотири команди які посіли треті місця.

Для збірної України Євро-2020 буде першою участю в головних турнірах з ЧЄ-2010.

Нагадаємо, Мотор завоював Кубок України з гандболу.

Раніше лідер Мотора став одним з найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.