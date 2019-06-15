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На НСК Олімпійський відбудеться відкрите тренування Red Bull

Сьогодні 21:15 201 0
Підніми свою планку спортивних досягнень!
На НСК Олімпійський відбудеться відкрите тренування Red Bull

На НСК Олімпійський пройде відкрите тренування Red Bull.

19 червня в Києві на НСК Олімпійський пройде справжній тренувальний марафон від ЕБШ, Crossfit Banda і BLACKROLL. Три години тренувань нон-стоп, подарунки учасникам, відмінний настрій і спілкування в колі однодумців.

Кожен учасник зможе підняти свою планку спортивних досягнень!

Що тебе чекає?

19.00 - Збір на НСК Олімпійський

19:30 - Functional Training від ЕБШ. Вогняний тренер, головна натхненниця і засновниця ЕБШ, посол іменитих спортивних брендів і переможниця різних змагань - Юлія Шум зламає шаблони уявлень про Functional Training.

20:30 - тренування від Crossfit Banda. Тебе чекає 10 станцій з завданнями, які залучать усі групи м'язів тіла. Ми з тобою не тільки навчимося робити бурпі і гребти, але і підготуємо тіло до літа, попрацюємо в командах і проведемо незабутній час.

21:30 - Recondition class від Blackroll. Після затяжного марафону інтенсивних тренувань, саме час розтягнути м'язи! Тебе чекає відновлювальне тренування, побудоване на використанні методів МФР і стретчинга.

Вхід вільний, але реєстрація обов'язкова.

Реєстрація за посиланням. # піднятіпланку

Джерело - Чемпіон.

#Red Bull, #НСК Олімпійський, #тренування
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