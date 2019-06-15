На НСК Олімпійський відбудеться відкрите тренування Red Bull

На НСК Олімпійський пройде відкрите тренування Red Bull.
19 червня в Києві на НСК Олімпійський пройде справжній тренувальний марафон від ЕБШ, Crossfit Banda і BLACKROLL. Три години тренувань нон-стоп, подарунки учасникам, відмінний настрій і спілкування в колі однодумців.
Кожен учасник зможе підняти свою планку спортивних досягнень!
Що тебе чекає?
19.00 - Збір на НСК Олімпійський
19:30 - Functional Training від ЕБШ. Вогняний тренер, головна натхненниця і засновниця ЕБШ, посол іменитих спортивних брендів і переможниця різних змагань - Юлія Шум зламає шаблони уявлень про Functional Training.
20:30 - тренування від Crossfit Banda. Тебе чекає 10 станцій з завданнями, які залучать усі групи м'язів тіла. Ми з тобою не тільки навчимося робити бурпі і гребти, але і підготуємо тіло до літа, попрацюємо в командах і проведемо незабутній час.
21:30 - Recondition class від Blackroll. Після затяжного марафону інтенсивних тренувань, саме час розтягнути м'язи! Тебе чекає відновлювальне тренування, побудоване на використанні методів МФР і стретчинга.
Вхід вільний, але реєстрація обов'язкова.
Реєстрація за посиланням. # піднятіпланку
Джерело - Чемпіон.