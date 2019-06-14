Білорусь планує ввести кримінальну відповідальність за вживання допінгу

Рішення про розгляд законопроекту внесено до парламенту

У Білорусі можуть посилити покарання за приймання допінгу.

Про це повідомляє sputnik.by.

Член комісії з національної безпеки Палати представників Олександр Богданович вніс відповідний законопроект у нижню палату парламенту, в якому пропонується покарання від обмеження свободи до позбавлення волі на строк до 7 років.

"Пропонується ввести кримінальну відповідальність для фахівців в області спорту, які схилили спортсмена до вживання допінгу", - сказав Богданович

Відзначимо, що законопроект розглядається напередодні старту Європейських ігор, які пройдуть в Мінську з 21-го по 30-е червня.

Нагадаємо, допінг-скандал у російському біатлоні набирає значних обертів.

Також, титулований росіянин розповів про пропозиції вживання допінгу.

Джерело - sputnik.by.