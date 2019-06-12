Нурмагомедов і Пор'є провели дуель поглядів

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов проведе поєдинок проти Дастіна Пор'є.
Бій запланований на 7 вересня в рамках турніру UFC-242 в Абу-Дабі, на якому він стане головною подією вечора.
Нурмагомедов і Пор'є провели першу дуель поглядів. Обійшлося без скандалів і несподіванок. В кінці заходу бійці потиснули один одному руки.
#UFC242 @TeamKhabib 🦅 VS 💎 @DustinPoirier pic.twitter.com/V2HcWx3Lv9— UFC Español (@UFCEspanol) 12 июня 2019 г.
Нагадаємо, Фергюсон кинув виклик Нурмагомедову та Мак-Грегору.
Також, Нурмагомедов може провести бій-реванш з Мак-Грегором у вересні.
Джерело - Чемпіон.