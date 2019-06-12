Нурмагомедов і Пор'є провели дуель поглядів

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов проведе поєдинок проти Дастіна Пор'є.

Бій запланований на 7 вересня в рамках турніру UFC-242 в Абу-Дабі, на якому він стане головною подією вечора.

Нурмагомедов і Пор'є провели першу дуель поглядів. Обійшлося без скандалів і несподіванок. В кінці заходу бійці потиснули один одному руки.

Нагадаємо, Фергюсон кинув виклик Нурмагомедову та Мак-Грегору.

Також, Нурмагомедов може провести бій-реванш з Мак-Грегором у вересні.

Джерело - Чемпіон.