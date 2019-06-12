У велосипедиста діагностований перелом кісток тазу

4-разовий чемпіон Тур де Франс Кріс Фрум пропустить Велику Петлю 2019 року, яка пройде з 6 по 28 липня.

Про це повідомляє The Sun.

Всьому виною травма, яку австралієць отримав, впавши під час розвідки маршруту 4-го етапу багатоденки Дофіне, яка проходить в ці дні. Відразу після цього з'явилася інформація про те, що Фрум не вийде на старт 4-го етапу Дофіне-2019.

За попередньою інформацією у велосипедиста діагностований перелом кісток тазу, через який він змушений пропустити французьку велобагатоденку.

Нагадаємо, об'єднаний чемпіонат світу з велоспорту відбудеться 2023 року.

Також повідомлялося, колумбійські велосипедисти були дискваліфіковані через допінг.

Джерело - The Sun.