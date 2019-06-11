Україна назвала склад на матч проти Данії

Завтра, 12 червня, у київському Палаці спорту збірна України з гандболу проведе матч відбору на Євро-2020 проти збірної Данії.
Нагадаємо, у попередніх іграх відбору наші хлопці поступились Данії (24:30), перемогли Чорногорію (29:24) й двічі подужали Фарерські острови (30:19 та 27:26).
Стала відома заявка українців на поєдинок з чемпіонами світу:
Воротарі:
Геннадій Комок– Мотор
Антон Терехов – Мотор
Крайні гравці:
Юрій Кубатко – Мотор
Захар Денисов – Мотор
Андрій Акіменко – ZTR
Євген Жук - ЗНТУ-ЗАБ
Сергій Орловський - Донбас
Лінійні:
Іван Бурзак – ZTR
Дмитро Тютюнник – ЗНТУ-ЗАБ
Павло Гурковський – Келераши (Румунія)
Задня лінія:
Євген Буйненко – Мотор
Олександр Тільте – ZTR
Владислав Паровинчак– ЗНТУ-ЗАБ
Станіслав Жуков – Гуммерсбах (Німеччина)
Владислав Остроушко – Єврофарм Работнік (Македонія)
Олександр Ккириленко – КОКС (Фінляндія)
Дмитро Горига – Погонь Щецин (Польща)
Олександр Южбабенко – Спартак (Росія)
Джерело - handball.net.