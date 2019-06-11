Україна назвала склад на матч проти Данії

Матч відбудеться в Палаці спорту

Завтра, 12 червня, у київському Палаці спорту збірна України з гандболу проведе матч відбору на Євро-2020 проти збірної Данії.

Нагадаємо, у попередніх іграх відбору наші хлопці поступились Данії (24:30), перемогли Чорногорію (29:24) й двічі подужали Фарерські острови (30:19 та 27:26).

Стала відома заявка українців на поєдинок з чемпіонами світу:

Воротарі:

Геннадій Комок– Мотор

Антон Терехов – Мотор

Крайні гравці:

Юрій Кубатко – Мотор

Захар Денисов – Мотор

Андрій Акіменко – ZTR

Євген Жук - ЗНТУ-ЗАБ

Сергій Орловський - Донбас

Лінійні:

Іван Бурзак – ZTR

Дмитро Тютюнник – ЗНТУ-ЗАБ

Павло Гурковський – Келераши (Румунія)

Задня лінія:

Євген Буйненко – Мотор

Олександр Тільте – ZTR

Владислав Паровинчак– ЗНТУ-ЗАБ

Станіслав Жуков – Гуммерсбах (Німеччина)

Владислав Остроушко – Єврофарм Работнік (Македонія)

Олександр Ккириленко – КОКС (Фінляндія)

Дмитро Горига – Погонь Щецин (Польща)

Олександр Южбабенко – Спартак (Росія)

Джерело - handball.net.