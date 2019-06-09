Українська каратистка Анжеліка Терлюга перемогла в рамках Прем'єр-ліги з карате, яка відбулася в китайському Шанхаї.

Про це повідомляє НОК України.

27-річна одеситка в фіналі декласувала китайську спортсменку Дін Цзямей, перемігши з рахунком 6:0.

Нагадаємо, Анжеліка Терлюга виступає у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Раніше українська каратистка перемагала на турнірах в сербському Нові-Саді у 2018 році та етап Karate1 Premier League, який відбувся у Парижі.

Також, українці завоювали три золота на турнірі з карате.

Джерело - Чемпіон.