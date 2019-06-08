Фергюсон: Я справжній чемпіон

Конор Мак-Грегор (21-4) та діючий чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (27-0) не заслуговують на титули.

Про це заявив екс-чемпіон UFC американець Тоні Фергюсон.

"У нас є Тірамісу (Хабіб) і Макнаггетс (Мак-Грегор). Вони обидва загубилися! Вони не знають, що взагалі відбувається! Навіть Дастін Пор’є сказав, що я є справжнім чемпіоном. Подивимося що буде далі.

Люди постійно змінюються, як хамелеони. Але я залишаюся самим собою", – розповів він.

Раніше, в UFC оголосили про бій Нурмагомедов - Пор'є.

Натомість, Мак-Грегор не визнає Нурмагомедова найкращим грепплером.

Джерело - xsport.ua.