Бондаренко виграв етап Діамантової ліги

Потворивши найкращий результат сезону у світі

Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко на етапі Діамантової ліги в Римі повторив найкращий результат сезону у світі.

Стрибок на 2 м 31 см дозволив спортсмену виграти римський етап. Для Бондаренка це перший подібний успіх за останні 3 роки.

Нинішній етап Ліги був 4-м у сезоні. Наступний відбудеться в Норвегії 13-го червня.

ПЕРЕМОГАААА!💎🇺🇦👍



Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко, потворивши кращий результат сезону у світі 2 м 31 см, виграє етап «Діамантової ліги» у Римі.



Вітаємо!!! 🎉🎉🎉@ukrathletic pic.twitter.com/ddaOMCZDx7 — НОК України (@OlympicUA) 6 June 2019

Джерело - Чемпіон.