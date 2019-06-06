Бондаренко виграв етап Діамантової ліги

Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко на етапі Діамантової ліги в Римі повторив найкращий результат сезону у світі.
Стрибок на 2 м 31 см дозволив спортсмену виграти римський етап. Для Бондаренка це перший подібний успіх за останні 3 роки.
Нинішній етап Ліги був 4-м у сезоні. Наступний відбудеться в Норвегії 13-го червня.
ПЕРЕМОГАААА!💎🇺🇦👍— НОК України (@OlympicUA) 6 June 2019
Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко, потворивши кращий результат сезону у світі 2 м 31 см, виграє етап «Діамантової ліги» у Римі.
Вітаємо!!! 🎉🎉🎉@ukrathletic pic.twitter.com/ddaOMCZDx7
Джерело - Чемпіон.