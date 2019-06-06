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Бондаренко виграв етап Діамантової ліги

Вчора 23:34 186 0
Потворивши найкращий результат сезону у світі
Бондаренко виграв етап Діамантової ліги

Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко на етапі Діамантової ліги в Римі повторив найкращий результат сезону у світі.

Стрибок на 2 м 31 см дозволив спортсмену виграти римський етап. Для Бондаренка це перший подібний успіх за останні 3 роки.

Нинішній етап Ліги був 4-м у сезоні. Наступний відбудеться в Норвегії 13-го червня.

Джерело - Чемпіон.

#Бондаренко
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