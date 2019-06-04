В UFC оголосили про бій Нурмагомедов - Пор'є

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов проведе бій з володарем тимчасового титулу Дастіном Пор'є.

Про це повідомляється на офіційній сторінці промоушена в Twitter.

Бій пройде 7 вересня в Абу-Дабі, де стане головною подією турніру UFC 242.

Нурмагомедов останній раз виходив в октагон в жовтні 2018 року, коли переміг колишнього володаря чемпіонського титулу Конора Мак-Грегора. Пор'є ж свій останній бій провів в квітні 2019 року, в якому здобув перемогу над Максом Холлоуеєм.

Раніше повідомлялося, Нурмагомедов може провести бій-реванш з Мак-Грегором у вересні.

Натомість, Мак-Грегор не визнає Нурмагомедова найкращим грепплером

Джерело - Чемпіон.