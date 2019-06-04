В UFC оголосили про бій Нурмагомедов - Пор'є

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов проведе бій з володарем тимчасового титулу Дастіном Пор'є.
Про це повідомляється на офіційній сторінці промоушена в Twitter.
Бій пройде 7 вересня в Абу-Дабі, де стане головною подією турніру UFC 242.
In case you're not already HYPED!— UFC (@ufc) 4 июня 2019 г.
See you #InAbuDhabi ➡️ https://t.co/d7ivYbEf6S ⬅️ #UFC242 🎟 TOS Friday pic.twitter.com/wqx2awVW5a
Нурмагомедов останній раз виходив в октагон в жовтні 2018 року, коли переміг колишнього володаря чемпіонського титулу Конора Мак-Грегора. Пор'є ж свій останній бій провів в квітні 2019 року, в якому здобув перемогу над Максом Холлоуеєм.
Раніше повідомлялося, Нурмагомедов може провести бій-реванш з Мак-Грегором у вересні.
Натомість, Мак-Грегор не визнає Нурмагомедова найкращим грепплером
Джерело - Чемпіон.