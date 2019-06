В UFC оголосили про бій Нурмагомедов - Пор'є

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов проведе бій з володарем тимчасового титулу Дастіном Пор'є.

Про це повідомляється на офіційній сторінці промоушена в Twitter.

Бій пройде 7 вересня в Абу-Дабі, де стане головною подією турніру UFC 242.

In case you're not already HYPED!



See you #InAbuDhabi ➡️ https://t.co/d7ivYbEf6S ⬅️ #UFC242 🎟 TOS Friday pic.twitter.com/wqx2awVW5a