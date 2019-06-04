Мій профіль
Хацкевич продовжить тренувати Динамо
Сьогодні 22:11 654
Горяїнов звільнений з поста тренера Металіста 1925
Сьогодні 19:51 647
Збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу
Вчора 20:20 1600
Скрипник - новий головний тренер Зорі
Вчора 18:04 1385
Динамо оголосило про підписання Кадірі
Вчора 17:27 1535
Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 06:48 2844
На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом
02.06.2019 22:13 1235
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів
02.06.2019 19:25 1901
Джошуа - Руїс: повне відео бою
02.06.2019 10:34 4579
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
02.06.2019 09:07 4778
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:11 Футбол ТОП-10 голів Ліги чемпіонів сезону 2018/19 67
22:51 Футбол Федерер зіграє з Надалем вперше за 8 років на Ролан Гаррос 291
22:31 ММА В UFC оголосили про бій Нурмагомедов - Пор'є 324
22:11 Футбол Хацкевич продовжить тренувати Динамо 654
21:51 Бокс Ломаченко: Бій з Кемпбеллом не порушує правил WBC 480
21:31 Футбол Поворозник очолив федерацію міні-футболу Києва 437
21:21 Футбол Ліверпуль відпустить Клопа по закінченню контракту 710
21:11 Футбол Ліверпуль планує перепідписати контракт з Орігі 407
20:55 Футбол Карпати розписали нічию з Волинню, Чорноморець - з Колосом у матчі за право виходу в УПЛ 2457
20:29 Футбол Південна Корея перемогла Японію, Франція поступилася США у 1/8 фіналу чемпіонату світу 714
20:25 Футбол Бланко-Лещук повернеться в Шахтар 622
20:11 Футбол Шахтар у знак подяки готовий безкоштовно відпустити Фонсеку 869
19:51 Футбол Горяїнов звільнений з поста тренера Металіста 1925 647
19:35 Бокс Руїс: Сам не розумію, що сталося 895
19:25 Футбол Саррі погодив контракт з Ювентусом 540
19:11 Футбол Манчестер Сіті не буде підписувати футболіста на позицію Зінченка 650
18:51 Теніс Визначилася перша півфіналістка Ролан Гаррос 1248
18:44 Бокс Батько Руїса розплакався після перемоги сина над Джошуа 928
18:11 Футбол Ворскла підписала контракт з Косовським 627
17:51 Футбол Президент Реала буде виховувати сина загиблого Реєса 611
17:38 Блог Бушар переодягла футболку прямо в центрі Парижа на очах у туристів 1233
17:31 Футбол Чорноморець - Колос: де дивитися онлайн матч за право виступу в УПЛ 503
17:11 Бокс Гірн: У Джошуа в голові тільки думки, як повернути чемпіонство 827
17:06 Футбол Карпати - Волинь: де дивитися онлайн матч за право виступати в УПЛ 1158
16:51 Футбол Бекхем хоче запросити Суареса у свій клуб 416

В UFC оголосили про бій Нурмагомедов - Пор'є

Сьогодні 22:31 324 0
В UFC оголосили про бій Нурмагомедов - Пор'є

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов проведе бій з володарем тимчасового титулу Дастіном Пор'є. 

Про це повідомляється на офіційній сторінці промоушена в Twitter.

Бій пройде 7 вересня в Абу-Дабі, де стане головною подією турніру UFC 242.

Нурмагомедов останній раз виходив в октагон в жовтні 2018 року, коли переміг колишнього володаря чемпіонського титулу Конора Мак-Грегора. Пор'є ж свій останній бій провів в квітні 2019 року, в якому здобув перемогу над Максом Холлоуеєм.

Раніше повідомлялося, Нурмагомедов може провести бій-реванш з Мак-Грегором у вересні.

Натомість, Мак-Грегор не визнає Нурмагомедова найкращим грепплером

Джерело - Чемпіон.

#Нурмагомедов, #Пор'є, #UFC
Коментарі ()