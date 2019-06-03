Львівське Динамо стало чемпіоном України

З 31 травня – 2 червня 2019 року на відкритому басейні СКА у Львові відбулися фінальні змагання 7 туру чемпіонату України з водного поло серед чоловіків. У фіналі брали участь команди: ВК Динамо Львів, ВК Маріуполь, ВК ЛУФК Львів та збірна Харківської області.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації водного полу України.

Вперше, за останні роки, за титул Чемпіона України з водного поло змагались дві львівські команди: ВК ЛУФК Львів - ВК Динамо Львів. Чемпіоном, здолавши суперника з рахунком 9:6, стала команда ВК Динамо Львів, збірна Харківської області - бронзовий призер.

"Сенсаційно, що така молода команда досягла таких високих результатів. А те, що саме дві львівські команди зайняли перше та друге місця означає, що значна робота над популяризацією водного поло дає свої плоди", - сказав Олександр Свіщов, віце-президент Федерації Водного поло України.

Нагадаємо, збірна України з волейболу програла Чехії і втратила лідерство в групі Золотої Євроліги.

Також, Україна здобула медаль чемпіонату Європи

Джерело - water-polo.com.ua.