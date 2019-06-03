Україна здобула медаль чемпіонату Європи

Українська збірна завоювала медаль чемпіонату Європи з академічного веслування в Люцерні, Швейцарія.

Про це повідомляє федерація академічного веслування України.

Жіночий екіпаж четвірки парної у складі Анастасії Коженкової, Євгенії Довгодько, Яни Дементьєвої та Дарини Верхогляд відзначився здобуттям “бронзи”

Наші спортсменки на 2,13 с відстали від переможниць — Німеччини. Срібними призерками стала команда Нідерландів (+0,39).

Примітно, що українська чоловіча четвірка посіла четвертий рядок, відставши від третьої сходинки на 1,35 с (Німеччини).

Нагадаємо, Українські веслувальники завоювали вісім медалей на першому етапі Кубка світу.

Раніше повідомлялося, українці завоювали три медалі на першому в сезоні етапі Кубка світу з веслування

Джерело - Чемпіон.