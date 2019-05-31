Левченко виграла срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Вчора, 30 травня, у Стокгольмі відбувся третій етап Діамантової ліги з легкої атлетики.
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко завоювала срібло з результатом 1,90 м. Лише три спортсменки подолали 1,90 м, перемогла Марія Ласіцкене (1,92 м), що представляє команду авторизованих незалежних атлетів.
Ще одна українка Ярослава Магучіх не змогла взяти 1,87 м і залишилася четвертою.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Second place 🥈 💎 www.youtube.com/diamondleague #StockholmDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal
Легка атлетика. Діамантова ліга
3-й етап. Стокгольм, Швеція
Жінки. Стрибки у висоту
1. Марія Ласіцкене - 1,92
2. Юлія Левченко - 1,90
3. Еріка Кінсі - 1,90
4. Ярослава Магучіх - 1,83
Раніше, Левченко показала фантастичну координацію, а Магучіх стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги.
Джерело - Чемпіон.