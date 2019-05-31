Левченко виграла срібло на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі

Вчора, 30 травня, у Стокгольмі відбувся третій етап Діамантової ліги з легкої атлетики.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко завоювала срібло з результатом 1,90 м. Лише три спортсменки подолали 1,90 м, перемогла Марія Ласіцкене (1,92 м), що представляє команду авторизованих незалежних атлетів.

Ще одна українка Ярослава Магучіх не змогла взяти 1,87 м і залишилася четвертою.

Легка атлетика. Діамантова ліга

3-й етап. Стокгольм, Швеція

Жінки. Стрибки у висоту

1. Марія Ласіцкене - 1,92

2. Юлія Левченко - 1,90

3. Еріка Кінсі - 1,90

4. Ярослава Магучіх - 1,83

Раніше, Левченко показала фантастичну координацію, а Магучіх стала наймолодшою переможницею етапу Діамантової ліги.

Джерело - Чемпіон.