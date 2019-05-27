Костевич виграла срібло на етапі Кубка світу

У німецькому Мюнхені стартував третій етап Кубка світу з кульової стрільби. Українка Олена Костевич принесла українській збірній першу нагороду на цих змаганнях.

Олімпійська чемпіонка 2004 року завоювала срібну медаль у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів.

Костевич виграла кваліфікаційні змагання, але у фінальній серії показала другий результат. Перемогла в цій дисципліні Рахі Сарнобат з Індії, а бронзову медаль завоювала Антоанета Бонєва з Болгарії.

У чоловіків Олег Омельчук у фіналі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів зайняв 7-е місце. Олег Царьков також опинився на 7-й підсумковій позиції в стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 метрів. Етап Кубка світу з кульової стрільби в Мюнхені триватиме до 30 травня.

Джерело - Чемпіон.