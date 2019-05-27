Мотор завоював Кубок України з гандболу

Запорізький Мотор став володарем Кубка України з гандболу, в фінальному матчі без проблем здолавши ЗТР.

У вирішальній грі турніру команда Миколи Степанця в Запоріжжі на арені Юність перемогла з рахунком 30:21, забезпечивши собі перевагу в 7 голів ще до перерви.

Відзначимо, що після перемоги над ЗТР Мотор став шестиразовим володарем Кубка України.

На церемонії вручення гандболісти Мотора отримали відразу дві нагороди: чемпіонів Суперліги і володаря Кубка. Крім цього, підопічні Степанця також завоювали Суперкубок, забезпечивши собі всі можливі трофеї протягом одного сезону.

Кубок України-2019

Фінал

27 травня

Мотор (Запоріжжя) - ЗТР (Запоріжжя) 30:21 (17:10)

Джерело - Чемпіон.