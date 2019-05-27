UFC звільнює своїх бійців

З UFC звільнили чотирьох бійців, серед яких топовий середньоваговик, і екс-чемпіон на титул в найлегшій вазі Еліас Теодор.

Про це повідомляє mmajunkie.com.

З ростера UFC були виключені канадський середньоваговик Еліас Теодору (16-3), який програв останній поєдинок Дереку Брансону. Перед цим у бійця було три перемоги поспіль.

Боєць у найлегшій вазі Вілсон Рейес (23-10) у 2017 році програв титульний бій Деметріусу Джонсону, після чого виграв всього один бій з чотирьох.

Ерік Шелтон (21-6) у ваговій категорії до 57 кг в березні програв рішенням Джордану Еспінозі. Всього в UFC боєць програв 4 з 6 поєдинків і тепер звільнений.

Важкоатлет Марсело Голмен (6-3) в квітні був нокаутований Сергієм Павловичем. Для бразильця це була третя поразка поспіль.

Нагадаємо, боєць UFC викрав сина і жорстоко побив дружину.

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Джерело - mmajunkie.com.