Боєць UFC викрав сина і жорстоко побив дружину

Бразильський боєць UFC Алекс Олівейра на прізвисько "Ковбой", жорстко побив свою дружину і викрав сина. Тепер спортсмена розшукує бразильська поліція.

Про це повідомляє isport.ua.

Відомий у себе на батьківщині боєць звинувачується в побитті своєї колишньої дружини й спробі викрадення дитини в муніципалітеті Трес-Ріус, який входить в штат Ріо-де-Жанейро.

"25 травня, Олівейра відвідав будинок екс-дружини, щоб поспілкуватися з п'ятимісячним сином. Він знаходився в сильному алкогольному сп'янінні. Після того, як колишня дружина не дозволила Олівейрі в такому стані покатати малюка на мотоциклі, боєць накинувся на неї з кулаками і завдав кілька сильних ударів. Олівейра також розбив скло в будинку і зламав двері. Потім боєць забрав дитину і зник у невідомому напрямку, але залишив його в декількох кілометрах від будинку", - повідомляє джерело.

Нагадаємо, Мак-Грегор побудував будинки для бездомних ірландських сімей.

Також, з нього зняли обвинувачення у пограбуванні.

Джерело - isport.ua.