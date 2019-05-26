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Боєць UFC викрав сина і жорстоко побив дружину

Сьогодні 21:56 299 0
Боєць UFC викрав сина і жорстоко побив дружину

Бразильський боєць UFC Алекс Олівейра на прізвисько "Ковбой", жорстко побив свою дружину і викрав сина. Тепер спортсмена розшукує бразильська поліція. 

Про це повідомляє isport.ua.

Відомий у себе на батьківщині боєць звинувачується в побитті своєї колишньої дружини й спробі викрадення дитини в муніципалітеті Трес-Ріус, який входить в штат Ріо-де-Жанейро.

"25 травня, Олівейра відвідав будинок екс-дружини, щоб поспілкуватися з п'ятимісячним сином. Він знаходився в сильному алкогольному сп'янінні. Після того, як колишня дружина не дозволила Олівейрі в такому стані покатати малюка на мотоциклі, боєць накинувся на неї з кулаками і завдав кілька сильних ударів.

Олівейра також розбив скло в будинку і зламав двері. Потім боєць забрав дитину і зник у невідомому напрямку, але залишив його в декількох кілометрах від будинку", - повідомляє джерело.

Нагадаємо, Мак-Грегор побудував будинки для бездомних ірландських сімей.

Також, з нього зняли обвинувачення у пограбуванні.

Джерело - isport.ua.

#ММА, #обвинувачення, #бразильський боєць
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