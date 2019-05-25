Nike продовжить виплати вагітним спортсменкам

Керівництво Nike вирішило відмовитися від практики урізання фінансових виплат вагітним спортсменкам.

Про це повідомляє The New York Times.

Компанія залишає за собою право самостійно регулювати розмір виплат спортсменам, з якими укладає спонсорські контракти, в разі невиконання умов договору.

Невиконання умов через вагітність спортсменок раніше не вважалося винятком, через що багатьом дівчатам доводилося серйозно роздумувати над тим, щоб відкласти материнство.

Згідно з новими правилами, які компанія має намір внести в спонсорські контракти, Nike відмовиться від урізування виплат на 12-місячний термін.

Нагадаємо, Nike підписав 10-мільйонний контракт з 14-річним форвардом.

Також, Nike створили кросівки для геймерів.

Джерело - The New York Times.