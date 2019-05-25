Українець встановив абсолютний світовий рекорд серед юніорів у жимі лежачи

На чемпіонаті світу серед юніорів у японському Наріта українець Артур Зальотов став чемпіоном світу в жимі лежачи.

Про це повідомляє Shans.com.ua.

Спортсмен з Глухова (Сумська область) у ваговій категорії до 93 кілограм показав результат у 316 кілограм, що дозволило йому перемогти і вже в третій раз стати чемпіоном світу.

Крім цього, українець встановив абсолютний світовий рекорд серед юніорів.

Відзначимо, що тренером Артура Зальотова є Фелікс Колтаков. Спортсмен займався в Глухівській ФСК Гармонія.

Джерело - Shans.com.ua.